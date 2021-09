Ljubljana, 26. septembra - Ne nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so danes podaljšane čakalne dobe, vozniki morajo za vstop v državo trenutno najdlje, do dve uri, čakati na prehodih Gruškovje, Dragonja in Sečovlje. Kolona je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji.