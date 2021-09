Bilje proti sredini lestvice

Ljubljana, 26. septembra - Na preostalih dveh tekmah 9. kroga 2. slovenske nogometne lige so Vitanest Bilje presenetile ptujsko Dravo in se po zmagi s 6:2 (2:1) zavihtele na deveto mesto prvenstvene razpredelnice. Ptujčani so 13. Za njimi sta na lestvici Ilirija 1911 in Jadran Dekani. Ekipi sta si danes v Ljubljani razdelili točki (1:1).