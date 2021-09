Na čelu podmladka NSi še naprej Katja Berk Bevc

Planica, 26. septembra - Člani Mlade Slovenije so na sobotnem kongresu v Planici vodenje podmladka stranke NSi še za naslednji dve leti zaupali Katji Berk Bevc. Izvolili so tudi dve novi podpredsednici, predsednika sveta, izvršilni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče ter sprejeli kongresno resolucijo.