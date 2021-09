Vreme: Na zahodu bolj oblačno, drugod sončno

Ljubljana, 26. septembra - Danes bo povečini sončno, na Primorskem in Notranjskem pa pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Proti večeru bodo na zahodu nastale krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponoči prehodno zajele večji del države. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.