Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Na cesti Ljubljana-Litija, pri Ribčah, promet ovira konj, opozarjajo na previdno vožnjo.

Na širšem območju Novega mesta bodo do 15. ure zaradi kolesarske prireditve zaprte številne lokalne ceste in mestne ulice. Občasno bodo ceste in javne površine odpirali za promet.

V Slovenskih Konjicah in okolici bodo med 9.30 in 13. uro kratkotrajne popolne zapore zaradi Konjiškega maratona. Na cesti Pesek-Rogla-Zeče pa bo v Zrečah promet urejen izmenično enosmerno.

Do 21. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad sedem ton in pol.

Do ponedeljka, do 5. ure, bosta na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam zaprta prehitevalni pas med priključkoma Bežigrad in Celovško cesto ter uvoz Bežigrad.

Na primorski avtocesti med priključkoma Senožeče in Divača potekajo pripravljalna dela za obnovo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana/zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

V Domžalah bo predvidoma do srede zaprta cesta Domžale-Kamnik, med Karantansko in Kamniško cesto. Obvoz bo urejen.

Regionalna cesta Breg-Sevnica-Brestanica bo med Dolnjim Brezovim in Blanco zaprta od danes do četrtka.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si