Dortmund zapravil priložnost za skok tik pod vrh

Mönchengladbach, 25. septembra - V zadnjem današnjem dvoboju 6. kroga nemške nogometne lige je Borussia Mönchengladbach premagala Borussio Dortmund z 1:0. Gostje so tako zapravili priložnost, da bi se prebili tik za vodilni Bayern in so ostali na četrtem mestu. Bavarci imajo 16 točk, Bayer Leverkusen in Wolfsburg po 13, Dortmund pa je ostal pri 12.