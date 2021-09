Andreja Leški in Anka Pogačnik najboljši v Zagrebu

Zagreb, 25. septembra - Slovenski judoistki Andreja Leški in Anka Pogačnik sta zmagovalka velike nagrade v Zagrebu. V hrvaški prestolnici je v finalu kategorije do 63 kilogramov Leškijeva ugnala Nizozemko Geke van den Berg, v kategoriji do 70 kg pa je slavila še Pogačnikova, ki je bila v finalu boljša od Britanke Kelly Petersen Pollard.