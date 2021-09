Slovenci v kvalifikacijah pokala narodov 23.

Milano, 25. septembra - Motokrosisti so ta konec tedna zbrani v italijanski Mantovi, kjer poteka pokal narodov oziroma ekipno svetovno prvenstvo. Po današnjih kvalifikacijah je Slovenija zasedla 23. mesto, najboljši so bili branilci naslova Nizozemci. Slovenci bodo v nedeljo nastopili v finalu B in se skušali prebiti v finale A.