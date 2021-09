Gorica in Triglav povsem izenačena na vrhu 2. SNL

Ljubljana, 25. septembra - Nogometaši Gorice so danes v 9. krogu 2. SNL remizirali proti Beltincem Klimi Tratnjek. Z osvojeno točko so vseeno zasedli vrh prvenstvene lestvice, ki pa si ga sedaj delijo s Triglavom iz Kranja. Beltinci so v 6. minuti povedli prek Aljaža Antolina, devet minut kasneje pa je izenačil Etien Velikonja za končni izid 1:1.