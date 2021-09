Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 25. septembra - Popoldne bo pretežno jasno, le na Primorskem in deloma na Notranjskem zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo povečini sončno, na Primorskem in Notranjskem pa pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Proti večeru bodo na zahodu nastale posamezne plohe ali nevihte, ki bodo v noči na ponedeljek zajele tudi osrednjo Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe. V torek bo deloma jasno in suho vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad Alpami, Balkanom in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi doteka k nam topel in v nižjih zračnih plasteh nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, več oblačnosti bo predvsem v sosednjih pokrajinah Italije in ob zahodni obali Istre. Jutri proti večeru bodo v krajih zahodno od nas posamezne plohe ali nevihte.