Ankara, 25. septembra - Rokometašice Krima Mercatorja so dosegle prvo zmago v skupinskem delu evropske lige prvakinj. Po uvodnih porazih proti švedskemu Sävehofu in madžarskemu Györu so na današnji tekmi 3. kroga skupine B v Turčiji premagale Kastamonu s 24:23 (12:9). Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. oktobra, ko bo gostila francoski Metz.