New York, 25. septembra - Newyorškim borznim indeksom je v minulem trgovalnem tednu uspelo napredovati in indeks S&P 500 je prekinil niz dveh zaporednih tedenskih padcev. Indeksi so narasli po zasedanju Odbora za odprti trg centralne banke Federal Reserve, ki ni spreminjal denarne politike.