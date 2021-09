Baroncini svetovni prvak med mlajšimi člani, Govekar 65.

Leuven, 24. septembra - Italijanski kolesarji so na svetovnem prvenstvu v Flandriji ubranili zlato kolajno na cestni dirki članov do 23 let. Z napadom v zadnjih petih kilometrih si je zlato kolajno zagotovil Filippo Baroncini, sicer tekmovalec ekipe Trek-Segafredo, ki je na prestolu zamenjal Samueleja Battistello, ki je bil najboljši pred dvema letoma.