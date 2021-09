Država lani pobrala manj davkov in socialnih prispevkov

Ljubljana, 26. septembra - Potem ko so se šest let zapored povečevali, so se skupni prihodki od davkov in socialnih prispevkov lani zmanjšali. V javne blagajne se jih je steklo skupaj 17,7 milijarde evrov, kar je 2,3 odstotka manj kot leto prej. Vendar so na skupni padec vplivali le pobrani davki, saj so se prilivi od socialnih prispevkov povečali.