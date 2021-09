V Bovcu bodo pričeli graditi novo športno dvorano

Bovec, 24. septembra - Bovški župan Valter Mlekuž in direktor podjetja Kolektor Koling Tine Vadnal sta danes podpisala pogodbo za izgradnjo nove športne dvorane v Bovcu. Staro in dotrajano športno dvorano so porušili pred dvema mesecema, gradnja nove pa bo trajala do leta 2023.