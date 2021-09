V Srbiji avtobus zapeljal na otroško igrišče, več ranjenih

Beograd, 24. septembra - V mestu Zemun v Srbiji je voznik linijskega avtobusa danes izgubil nadzor nad vozilom, ki je nato prebilo ograjo in zapeljalo na otroške igrišče. Ranjene so bile tri osebe, stare 15, 18 in 61 let, poleg tega pa so po zdravniško pomoč odpeljali enega otroka.