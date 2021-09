Ob parkiranju v parkirnih hišah bi bilo v Novi Gorici dovolj parkirišč

Nova Gorica/Solkan, 26. septembra - V središču Nove Gorice je pogosto težko dobiti prosto parkirno mesto, avtomobilov je veliko in včasih so parkirani vse do vhodov. Mestna občina Nova Gorica je zato objavila javno naročilo za izdelavo parkirne politike. Prvi rezultati kažejo, da bi bilo ob boljši izrabi, tudi ob parkiranju v garažnih hišah, parkirnih mest v Novi Gorici dovolj.