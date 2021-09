Gradbena inšpekcija letos odkrila 145 nedovoljenih objektov

Ljubljana, 24. septembra - Gradbeni inšpektorji so letos v akciji nadzora objektov, za katere so dobili prijavo o nezakoniti gradnji, odkrili 145 nedovoljenih objektov. Izdali so 155 inšpekcijskih odločb, in sicer 107 za nelegalne objekte, 11 za neskladne objekte, 27 odločb v povezavi z nevarnimi objekti in 10 ostalih odločb. Stanje se glede na pretekla leta ni izboljšalo.