DZ končal postopek obravnave predloga novele zakona o RTVS

Ljubljana, 24. septembra - Za predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), s katero so v LMŠ predlagali spremembe v sestavi in načinu imenovanja članov programskega sveta RTVS, je zakonodajni postopek končan. Danes so na seji DZ poslanske skupine zgolj predstavile svoja stališča, saj predlagane spremembe že na odboru niso dobile zadostne podpore.