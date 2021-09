Nafta navzgor

Singapur, 24. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znova zvišale. Cene severnomorske nafte so na ravni cen izpred dveh mesecev, medtem ko je cena ameriške nafte najvišja v zadnjem mesecu. Glavni razlog so majhne zaloge, kar je posledica težav pri pridobivanju nafte v Mehiškem zalivu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.