Poslovni voditelji prepričani v potencial Slovenije

Ljubljana, 23. septembra - Slovenija ima ogromen potencial, so se strinjali sodelujoči v današnjem dialogu voditeljev, ki je potekal v okviru investicijske in razvojne konference Slovenia Business Bridge. So pa med drugim pozvali k vitkejši državi in davčnim razbremenitvam. Minister Mark Boris Andrijanič jim je obljubil pospešeno digitalno transformacijo.