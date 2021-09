V PTL premiera predstave o Rozmanovem povodnem možu Ambrožu

Ljubljana, 25. septembra - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo drevi premiera plesno-gledališke predstave za otroke Natalije Manojlović Varga in Andreja Rozmana Roze Povodni mož Ambrož. Glavni junak predstave, namenjene otrokom, starejšim od štirih let, je Ambrož, ki živi v svetu, v katerem ni strojev, tovarn in trgovin. Vse, kar potrebuje, raste in plava v njegovem jezeru.