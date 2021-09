Združenje filmskih snemalcev Slovenije podelilo nagrade iris

Ljubljana, 23. septembra - V Slovenski kinoteki je Združenje filmskih snemalcev Slovenije v sredo zvečer podelilo strokovne nagrade iris za dela, ki so bila premierno prikazana v kino distribuciji, ali v TV programu v lanskem letu. Nagrade so podelili v petih kategorijah, Marjanu Jelnikarju pa so posthumno namenili nagrado za izjemen doprinos na področju filmske fotografije.