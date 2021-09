ZDA in EU napovedali dodatna sredstva za pomoč Jemnu

New York, 23. septembra - ZDA in Evropska unija ter nekatere druge donatorke so v sredo na ministrski konferenci, ki je potekala ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, napovedale dodatnih 600 milijonov dolarjev (511 milijonov evrov) za pomoč Jemnu. Vendar ZN opozarjajo, da lakota še vedno grozi več milijonom ljudi v tej državi.