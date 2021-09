V MGL krstna uprizoritev predstave po Ljubezenskem romanu Ivane Sajko

Ljubljana, 23. septembra - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bodo 28. septembra krstno uprizorili predstavo Nekoč se bova temu smejala hrvaške pisateljice, dramaturginje, performerke in režiserke Ivane Sajko, ki je nastala po avtoričinem Ljubezenskem romanu. Režijo in scenografijo podpisuje Anja Suša, v vlogi mladega para igrata Filip Samobor in Ajda Smrekar.