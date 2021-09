Ljubljana, 25. septembra - Okoljski davki, plačani leta 2020 v državni proračun, so znašali 1309,2 milijona evrov, kar je 18,4 odstotka manj kot leto prej. Največji delež, 81 odstotkov, so prispevali davki na energijo, skoraj dve tretjini davkov pa so plačala gospodinjstva.