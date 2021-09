Zaradi covida-19 Slovenci veliko več dopustovali doma

Ljubljana, 26. septembra - Epidemija covida-19 je močno vplivala na turizem, kar potrjujejo tudi podatki državnega statističnega urada. Število domačih turistov in izletnikov, pa tudi število tujih turistov, ki so leta 2020 potovali s slovenskimi agencijami, se je znižalo, Slovenci pa so več dopustovali doma, za enodnevni izlet so tako v 86 odstotkih izbrali Slovenijo.