Gasilskemu domu v Leskovcu pri Krškem se obetata prenova in širitev

Krško, 26. septembra - Občina Krško, krajevna skupnost Leskovec pri Krškem in Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem so nedavno podpisali dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s širitvijo in prenovo leskovškega gasilskega doma. Gre za naložbo, ocenjeno na približno 950.000 evrov, katere glavnino bo poravnala krška občina.