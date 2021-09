Med Slovenci skok zanimanja za supe, kolesa, turne smuči in tekalne steze

Ljubljana, 25. septembra - Slovenci so znani kot dejavni rekreativni športniki, pri spletnem oglasniku Bolha pa ugotavljajo, da jih najbolj privlačijo kolesarjenje in fitnes, v hladnejših mesecih pa zimski športi. Letos se je v primerjavi z letom 2020 povečalo zanimanje za supe, cestna kolesa, električna kolesa, turne smuči in tekalne steze.