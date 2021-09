Xiaomi zavrača očitke o varnostnih tveganjih pri uporabi njihovih naprav

Vilnius, 23. septembra - Xiaomijeve naprave so varne ter spoštujejo in ščitijo zakonske pravice uporabnikov, je v odzivu na opozorila litovske vlade zapisal kitajski proizvajalec elektronskih naprav. Litovske oblasti so namreč potrošnikom svetovale, naj se zaradi varnostnih tveganj in cenzure izogibajo kupovanju mobilnih telefonov kitajskih izdelovalcev.