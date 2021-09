Logar ob robu Generalne skupščine ZN opravil več dvostranskih srečanj

New York, 23. septembra - Zunanji minister Anže Logar je ob robu splošne razprave 76. zasedanja Generalne skupščine ZN opravil pogovore z zunanjimi ministri Armenije, Moldavije in Pakistana ter namestnico državnega sekretarja ZDA. Udeležil se je tudi okrogle mize o razmerah v Afganistanu, so sporočili z MZZ.