Netflix pridobil avtorske pravice za dela Roalda Dahla

San Francisco, 26. septembra - Ameriški ponudnik video vsebin Netflix je sporočil, da je odkupil avtorske pravice za vsa dela priljubljenega britanskega pisatelja Roalda Dahla, znanega po mladinskih klasikah, kot sta Čarli in tovarna čokolade ter Matilda. Kot so pojasnili, so kupili družinsko podjetje The Roald Dahl Story Company, ki je doslej upravljajo z avtorjevimi pravicami.