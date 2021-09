V DZ konec zakonodajne poti treh socialnih zakonov

Ljubljana, 22. septembra - V DZ se je končala zakonodajna pot novel zakonov o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu in o socialno varstvenih prejemkih, ki jih je predlagala Levica. Zakoni že na matičnem odboru niso dobili podpore, kljub temu so poslanske skupine predstavile svoja stališča do zakonov.