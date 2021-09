Mercedes-Benz Trucks za ogljično nevtralen promet

Frankfurt, 26. septembra - Podjetje Mercedes-Benz Trucks je sporočilo namero, da bo v Evropi do leta 2039 skušalo proizvajati le še tovornjake na električni pogon. V podjetju so namreč zavezani ideji za ogljično nevtralen promet. Do leta 2030 načrtujejo, da več kot polovica prodanih vozil v Evropi ne bo proizvajala toplogrednih plinov.