Glasovanje o novih globah za nedostojno vedenje: 43 za, 44 proti

Ljubljana, 22. septembra - Novelo zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je predvidela nove globe za nedostojno vedenje, če ga zazna policist, so danes v DZ podprli poslanci SDS, NSi, SMC, SNS, Robert Polnar iz DeSUS in poslanec narodnosti Ferenc Horváth. Proti so bili v LMŠ, SD, Levici, SAB, NeP in dva iz DeSUS. Poslanec narodnosti Felice Žiža je bil vzdržan.