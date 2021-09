Na Nacionalni program visokega šolstva prispelo 19 pripomb

Ljubljana, 21. septembra - Ministrstvo za izobraževanje je do danes prejelo 19 pripomb in predlogov k predlogu Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Dosedanja razprava je bila po ugotovitvah ministrstva konstruktivna, "saj prispeli predlogi prispevajo k izboljšanju dokumenta". Predloge tudi po končani javni razpravi še vedno sprejemajo, so sporočili.