Pahor v New Yorku s predsednikom Južne Koreje izmenjal odlikovanja

New York, 21. septembra - Predsednik Borut Pahor, ki je v nedeljo prispel v New York na splošno razpravo svetovnih voditeljev ob začetku 76. zasedanja Generalne skupščine ZN, se je v ponedeljek v prostorih misije Južne Koreje sestal s predsednikom Moon Jae-inom in si z njim izmenjal državni odlikovanji.