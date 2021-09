Gorenjski župani pozvali k čimprejšnji izgradnji avtocestnega priključka Kranj-sever

Kranj, 21. septembra - Župani sedmih gorenjskih občin so podprli projekt izgradnje avtocestnega priključka Kranj-sever in ministrstvo za infrastrukturo pozvali k njegovi čimprejšnji realizaciji. Kot so izpostavili, bi približno štiri milijone evrov vreden nov priključek občutno razbremenil promet v Kranju in širši okolici.