Povolilna matematika napoveduje koalicijo treh strank

pripravila Jasna Vrečko

Berlin, 21. septembra - Koalicijske vlade v Nemčiji niso nič novega. Je pa novo to, da ob vse bolj razdrobljeni politični krajini in padcu podpore tradicionalno "ljudskim" strankam - črni konservativni uniji CDU in CSU ter rdečim socialdemokratom (SPD) - za absolutno večino v bundestagu odslej verjetno ne bosta več dovolj dve stranki, ampak bo potrebna koalicija treh.