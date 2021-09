Macron z opravičilom francoskim soborcem v alžirski vojni za neodvisnost

Pariz, 20. septembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron se je danes v imenu Francije opravičil, ker so Alžirce, ki so se v alžirski vojni za neodvisnost borili na francoski strani, pustili na cedilu. Napovedal je tudi odškodnine za harkije, kot se imenujejo ti borci. Številni so bili po vojni tarča maščevanja novih oblasti, pri čemer pa jim Pariz ni pomagal.