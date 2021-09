Mol pripravlja strokovne odgovore na pripombe k predlogu sprememb OPN za Metelkovo

Ljubljana, 20. septembra - Uporabniki AKC Metelkova nasprotujejo spremembam na območju AKC Metelkova, ki jih predvideva predlog sprememb Občinskega prostorskega načrta (OPN). V sklopu javne razprave so tudi posredovali pripombe. Na Mestni občini Ljubljana so za STA povedali, da na pripombe pripravljajo strokovne odgovore in jih usklajujejo z nosilci prostorskega planiranja.