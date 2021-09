Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19 ob 11. uri

Ljubljana, 20. septembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, bo danes ob 11. uri prek Zooma, so sporočili z Ukoma.