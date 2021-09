V Rusiji po prvih preštetih glasovih v jasnem vodstvu Enotna Rusija

Moskva, 20. septembra - Po preštetju več kot dveh tretjin glasovnic je na parlamentarnih volitvah v Rusiji, ki so se zaključile v nedeljo, v jasnem vodstvu vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela je več kot 48 odstotkov glasov. V rusko dumo so se uvrstile tudi Komunistična partija, Liberalni demokrati in Pravična Rusija - patrioti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.