Na sojenju za trojni umor v Gerečji vasi pričala zdravnica in stric obdolženega

Ptuj, 20. septembra - V nadaljevanju sojenja Silvu Drevenšku, obtoženemu umora zunajzakonske partnerice in njenih staršev v Gerečji vasi, je danes na ptujskem sodišču pričala zdravnica, ki je pri obdolžencu opazila težave z alkoholom. Stric obdolženega pa je vztrajal, da je bil Drevenšek dober oče in da so partnerica in njeni starši "nekaj naklepali" zoper njega.