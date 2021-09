V Italiji se obeta referendum o pridelavi in uporabi marihuane

Rim, 19. septembra - V Italiji naj bi kmalu, verjetno že prihodnje leto, potekal referendum o legalizaciji pridelave in posedovanja marihuane za osebno rabo. Pobudnikom referenduma je namreč do sobote uspelo zbrati pol milijona podpisov, kolikor jih zahteva italijanska zakonodaja, poročajo tuje tiskovne agencije. To jim je uspelo v samo tednu dni.