Na protestu v podporo aretiranim Trumpovim privržencem več policistov kot protestnikov

Washington, 19. septembra - Sobotni protest v Washingtonu v podporo privržencem nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki so jih aretirali zaradi napada na zvezni kongres 6. januarja, je minil v znamenju skromne udeležbe, mirno in brez težav. Na terenu je bilo več policistov in novinarjev kot pa samih protestnikov.