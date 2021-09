Newyorške borze končale v rdečem

New York, 17. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. S&P 500 beleži izgube, analitiki ocenujejo, da poročilo o razpoloženju potrošnikov ni doseglo pričakovanj in je ostalo blizu desetletnega minimuma. Razlog za to je zaskrbljenost zaradi inflacije. Nižje vrednosti sta zabeležila tudi Dow Jones in Nasdaq.