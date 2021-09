Ob dnevu krvnih bolezni in svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic v ospredju pomen osveščanja javnosti

Ljubljana, 18. septembra - Ob današnjem dnevu krvnih bolezni in svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic v Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi in zavodu za transfuzijsko medicino opozarjajo na pomen osveščenosti javnosti o krvnih boleznih in njihovem zdravljenju. V ta namen bodo danes organizirali več dejavnosti.