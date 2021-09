SBI TOP trgovanje končal v rdečem

Ljubljana, 17. septembra - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi končal pod gladino. Ob 0,55-odstotnem padcu se je oblikoval pri 1162,68 točke. Med blue chipi prve kotacije so največji, skoraj sedemodstotni padec, zabeležile Intereuropine delnice. Vlagatelji so opravili za 1,14 milijona evrov poslov, največ z delnicami NLB in Krke.