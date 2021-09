V javni obravnavi resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2021-2028

Ljubljana, 17. septembra - Ministrstvo za kulturo je danes v javno obravnavo dalo osnutek resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021-2028. Osnutek obravnava in povezuje več različnih področij s ciljem oblikovati celovito strategijo na področju kulture za naslednjih osem let, obenem upošteva tudi nove epidemiološke razmere. Predloge in pripombe zbirajo do 17. oktobra.